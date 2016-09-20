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Concert de musique de chambre à l’église St Pierre de Flers Bourg, Église Saint-Pierre de Flers-Bourg, Villeneuve-d’Ascq

dimanche 20 septembre 2026 · Église Saint-Pierre de Flers-Bourg · Villeneuve-d'Ascq

Concert de musique de chambre à l’église St Pierre de Flers Bourg, Église Saint-Pierre de Flers-Bourg, Villeneuve-d’Ascq

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Église Saint-Pierre de Flers-Bourg
Adresse
1 Rue Jeanne d'Arc, 59650 Villeneuve-d'Ascq
Ville
59650 Villeneuve-d'Ascq
Département
Nord
Tarif
Gratuit- Sans inscription

Concert de musique de chambre à l’église St Pierre de Flers Bourg Dimanche 20 septembre, 16h00 Église Saint-Pierre de Flers-Bourg Nord

Gratuit- Sans inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Dimanche 20 septembre à 16h, l’école de musique et de danse Yvan-Renar vous propose un concert de musique de chambre.
Profitez d’un concert de musique de chambre en trio et quatuor sous les voûtes majestueuses de l’église Saint Pierre de Flers Bourg.

Horaire

Dimanche 20 septembre à 16h.

Église Saint-Pierre de Flers-Bourg 1 Rue Jeanne d’Arc, 59650 Villeneuve-d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59650 Flers Bourg Nord Hauts-de-France
Dimanche 20 septembre à 16h, l’école de musique et de danse Yvan-Renar vous propose un concert de musique de chambre. concert journées du patrimoine

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