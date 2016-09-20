Concert de musique de chambre à l’église St Pierre de Flers Bourg, Église Saint-Pierre de Flers-Bourg, Villeneuve-d’Ascq
dimanche 20 septembre 2026 · Église Saint-Pierre de Flers-Bourg · Villeneuve-d'Ascq
Informations pratiques
Concert de musique de chambre à l’église St Pierre de Flers Bourg Dimanche 20 septembre, 16h00 Église Saint-Pierre de Flers-Bourg Nord
Gratuit- Sans inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Dimanche 20 septembre à 16h, l’école de musique et de danse Yvan-Renar vous propose un concert de musique de chambre.
Profitez d’un concert de musique de chambre en trio et quatuor sous les voûtes majestueuses de l’église Saint Pierre de Flers Bourg.
Horaire
Dimanche 20 septembre à 16h.
Église Saint-Pierre de Flers-Bourg 1 Rue Jeanne d’Arc, 59650 Villeneuve-d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59650 Flers Bourg Nord Hauts-de-France
Dimanche 20 septembre à 16h, l’école de musique et de danse Yvan-Renar vous propose un concert de musique de chambre. concert journées du patrimoine
Ville de Villeneuve d’Ascq
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