Concert de musique de chambre Maison de la vie associative Arles

Arles

Concert de musique de chambre

Dimanche 14 juin 2026 à partir de 16h30. Maison de la vie associative 3 boulevard des Lices Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 16:30:00

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-14

Organisé par le Lions Club Arles Camargue, en partenariat avec Festiv’Arles Maintenance et Traditions. Un programme consacré à la musique de chambre pour clarinette, violon, alto et violoncelle.

Un concert autour de 2 compositeurs célèbres, Mozart et Crusell, avec un soliste international, Arthur Stockel. Un concert médiation, où les pièces sont présentées par des saynètes de théâtre. Un concert permettant de partir de la découverte du répertoire classique.



Programme



– W.A Mozart Quatuor avec clarinette en MiB Majeur K380.

Ce quatuor est issu d’une sonate pour violon du compositeur. En trois mouvements l’équilibre de la forme convient parfaitement à cette formation. Le mouvement aux chromatismes intenses est d’une richesse harmonique exceptionnelle.



– Bernhard Crusell Quatuor op.2.

Moins célèbre que son prédécesseur B. Crusell était néanmoins un musicien d’exception, clarinettiste, il décida d’écrire des quatuors originaux pour cette formation. Dans un siècle dominé par le quatuor à corde ou le quatuor avec flûte, ces quatuors se distinguent par une originalité harmonique et formelle.



Clarinette Arthur STOCKEL violon Léon AFFNER alto Lise GUERIN violoncelle Benoit ZAHRA. .

Maison de la vie associative 3 boulevard des Lices Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 49 92 92 lionsclub.arlescamargue@gmail.com

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English :

Organized by the Lions Club Arles Camargue, in partnership with Festiv’Arles Maintenance et Traditions. A program devoted to chamber music for clarinet, violin, viola and cello.

L’événement Concert de musique de chambre Arles a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de Tourisme d’Arles