Concert de Musique de Chambre Église Saint-Merry Paris

Alain Vergnon

Alain Vergnon a débuté le violon à l’âge de quatre ans et demi, au sein d’une famille de musiciens (violoniste, violoncelliste et pianiste).

Ses études musicales ont débuté à l’Ecole Normale de Musique de Paris. Puis, rapidement il étudie en privé avec le grand violoniste concertiste et professeur au Conservatoire National de Musique de Paris, Gérard Poulet. Il a également été pendant plusieurs années violoniste dans l’ensemble instrumental de musique ancienne de Bury, ensemble sous la conduite de Jean-Jacques Dubayle. Pendant plus de 12 années, sous le professorat de Gérard Poulet, il a participé à plusieurs masterclass dirigées par Maurice Hasson et surtout Henryk Szeryng.

Durant ses études de droit, il donne des cours de violon au conservatoire municipal d’Eaubonne. Il est depuis chef d’entreprise dans l’univers de la culture et se produit également en concerts comme soliste ou chambriste. Depuis 1975, Alain Vergnon joue sur un violon Tononi, instrument italien de 1720.

Michaël Zugaro

Fils du pianiste Ricardo Zugaro, qui donne pendant plus de 10 ans des récitals et des concerts de musique de chambre à l’Église Saint-Merry, Michaël Zugaro commence ses étudies de clarinette à 13 ans au Conservatoire de Paris VI. Trois ans plus tard, il est admis dans la classe de Maurice Gabay, super-soliste de l’Opéra de Paris, avec qui il obtient une Médaille d’Or de clarinette. Il assure alors des enseignements pendant deux ans à l’École Nationale de Musique de Montreuil tout en se perfectionnant en clarinette et en musique de chambre, notamment avec Christos Michalakakos, professeur de Musique de Chambre au Conservatoire National de Musique de Paris. Il suit des cours de perfectionnement avec Jean-Marc Morisot. Il se produit régulièrement en concert en formation de musique de chambre.

Catherine Bismuth

Après avoir débuté le piano à l’âge de 10 ans au sein d’une famille de musiciens, Catherine Bismuth suit ses études musicales au conservatoire national de musique de Saint-Maur des Fossés. Elle fut ensuite l’élève de Gabriel Tacchino puis de Ricardo Zugaro. Catherine Bismuth a également fait ses études d’harmonie et d’écriture auprès du compositeur Pedro Palacio. Elle travaille actuellement avec le pianiste concertiste Jonathan Benichou.

Catherine Bismuth se produit régulièrement en concerts comme soliste ou en formation de musique de chambre.

Elle a complété ce parcours avec l’art du théâtre musical en intégrant en 2022 « Casse-toi, Diva ! », spectacle mêlant opéra et humour porté par trois chanteuses lyriques et une pianiste. Cette complémentarité s’est aussi concrétisée dans la conception et l’interprétation de programmes musicaux « live » pour des pièces de théâtre contemporain.

Violon, clarinette et piano mêlent leurs timbres en diverses formations.

Le dimanche 21 juin 2026

de 16h00 à 18h00

gratuit

Entrée libre – Participation libre

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-21T19:00:00+02:00

fin : 2026-06-21T21:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-21T16:00:00+02:00_2026-06-21T18:00:00+02:00

Église Saint-Merry 78 rue Saint-Martin 75004 Paris

https://www.paroissesaintmerry.fr/post/dimanche-21-juin-2026-concert-de-musique-de-chambre +33142719393 concerts@saintmerry.org https://www.facebook.com/events/1903027880407265/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22mechanism%22%3A%22calendar_tab_event%22%2C%22surface%22%3A%22bookmark_calendar%22%7D]%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D https://www.facebook.com/events/1903027880407265/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22mechanism%22%3A%22calendar_tab_event%22%2C%22surface%22%3A%22bookmark_calendar%22%7D]%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D



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