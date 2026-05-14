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Concert de Musique de Chambre Mairie du 5e arrondissement PARIS

Concert de Musique de Chambre Mairie du 5e arrondissement PARIS

Concert de Musique de Chambre Mairie du 5e arrondissement PARIS jeudi 21 mai 2026.

Lieu : Mairie du 5e arrondissement

Adresse : 21 place du Panthéon

Ville : 75005 PARIS

Département : Paris

Début : jeudi 21 mai 2026

Fin : jeudi 21 mai 2026

PROGRAMME

Programme concert Musique de chambre « Brahms en voyage » ; Crédits : conservatoire Gabriel Fauré

Le concert « BRAHMS EN VOYAGE » s’inscrit dans le cadre des concert de Musique de Chambre à l’Agora de la Mairie du 5eme organisé par le Conservatoire Gabriel Fauré.

Avec Shigeko Hata – Chant , Rémy Yulzari – Contrebasse, Daniel Propper – Piano
Le jeudi 21 mai 2026
de 19h00 à 20h00
gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-21T22:00:00+02:00
fin : 2026-05-21T23:00:00+02:00
Date(s) : 2026-05-21T19:00:00+02:00_2026-05-21T20:00:00+02:00

Mairie du 5e arrondissement 21 place du Panthéon  75005 PARIS
+33146339798 conservatoire5@paris.fr


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