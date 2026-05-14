Concert de Musique de Chambre Mairie du 5e arrondissement PARIS

PROGRAMME

Programme concert Musique de chambre « Brahms en voyage » ; Crédits : conservatoire Gabriel Fauré

Le concert « BRAHMS EN VOYAGE » s’inscrit dans le cadre des concert de Musique de Chambre à l’Agora de la Mairie du 5eme organisé par le Conservatoire Gabriel Fauré.



Avec Shigeko Hata – Chant , Rémy Yulzari – Contrebasse, Daniel Propper – Piano

Le jeudi 21 mai 2026

de 19h00 à 20h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-21T22:00:00+02:00

fin : 2026-05-21T23:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-21T19:00:00+02:00_2026-05-21T20:00:00+02:00

Mairie du 5e arrondissement 21 place du Panthéon 75005 PARIS

+33146339798 conservatoire5@paris.fr



Afficher la carte du lieu Mairie du 5e arrondissement et trouvez le meilleur itinéraire

