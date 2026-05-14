Concert de Musique de Chambre Mairie du 5e arrondissement PARIS
Concert de Musique de Chambre Mairie du 5e arrondissement PARIS jeudi 21 mai 2026.
PROGRAMME
Le concert « BRAHMS EN VOYAGE » s’inscrit dans le cadre des concert de Musique de Chambre à l’Agora de la Mairie du 5eme organisé par le Conservatoire Gabriel Fauré.
Avec Shigeko Hata – Chant , Rémy Yulzari – Contrebasse, Daniel Propper – Piano
Le jeudi 21 mai 2026
de 19h00 à 20h00
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-21T22:00:00+02:00
fin : 2026-05-21T23:00:00+02:00
Date(s) : 2026-05-21T19:00:00+02:00_2026-05-21T20:00:00+02:00
Mairie du 5e arrondissement 21 place du Panthéon 75005 PARIS
+33146339798 conservatoire5@paris.fr
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