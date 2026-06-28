Concert de musique indienne, Musée départemental des Arts asiatiques de Nice, Nice
samedi 19 septembre 2026 · Musée départemental des Arts asiatiques de Nice · Nice
Informations pratiques
Concert de musique indienne Samedi 19 septembre, 10h30 Musée départemental des Arts asiatiques de Nice Alpes-Maritimes
Limité à 70 personnes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Explorez le patrimoine autrement !
Le Département des Alpes-Maritimes vous propose, pour les JEP 2026, des animations inédites ouvertes à tous.
Venez découvrir la musique classique du sud de l’Inde lors de ce concert exceptionnel proposé par Karnatik Trio 2 :1, trio dirigé par la flûtiste Shantala Subramanyam.
En tournée dans toute l’Europe, elles présenteront les éléments et instruments caractéristiques de cette tradition musicale centrée sur la structure et l’improvisation.
Musée départemental des Arts asiatiques de Nice 405 promenade des Anglais, 06200 Nice Nice 06299 Caucade Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 04.89.04.55.20 https://maa.departement06.fr/musee-des-arts-asiatiques-13422.html [{« type »: « link », « value »: « https://demarches.mesdemarches06.fr/reservations-en-ligne/programmation-au-fil-de-l-annee-musee-des-arts-asiatiques/ »}] Musée départemental consacré aux cultures et aux arts asiatiques Tram (Ligne 2) : arrêt Parc Phoenix ; arrêts de bus et parkings à proximité
Explorez le patrimoine autrement !
© Shantala Subramanyam
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