Formation: Conter pour les Bébés. Isabelle Pozzi. Hulotte Formation, Studio Antipodes, Nice
jeudi 10 septembre 2026 · Studio Antipodes · Nice
Informations pratiques
Formation: Conter pour les Bébés. Isabelle Pozzi. Hulotte Formation 10 et 11 septembre Studio Antipodes Alpes-Maritimes
Tous les renseignements sur la page en lien. Inscriptions en ligne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-10T09:00:00+02:00 – 2026-09-10T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-11T09:00:00+02:00 – 2026-09-11T17:00:00+02:00
Conter pour les Bébés
Objectifs de la formation
– Repérer les formes adaptées aux tout-petits (0-3 ans et plus)
– Constituer un environnement propice
– Se mettre en situation et manipuler les différents accessoires
– Acquérir les outils oratoires de base
Modalités
Un équilibre entre théorie et pratique pour donner tous les outils techniques aux participants.
A l’écoute des besoins et projets, Isabelle accompagne chacun dans sa découverte de l’oralité au service des tout-petits.
Des accessoires seront intégrés ainsi que les supports livres afin de construire le cadre du récit aussi bien au niveau visuel qu’auditif.
Studio Antipodes 109 route de Turin 06300 Nice Nice 06300 Rimiez Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://lacompagniedelahulotte.com/hulotte-formation-art-parole/mod4-conter-bebes/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 64 00 10 11 »}]
Pour tous ceux qui veulent être plus à l’aise ou se perfectionner dans l’art de conter pour les bébés (professionnels du conte, de la petite enfance ou non).
Isabelle Pozzi
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