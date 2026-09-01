Informations pratiques

Nice

Sommet Prime Aligner

59 promenade des Anglais Nice Alpes-Maritimes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-10

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-10

Le Prime Aligner Summit est un événement consacré à l’orthodontie moderne par aligneurs.

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59 promenade des Anglais Nice 06200 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English : Prime Aligner Summit

The Prime Aligner Summit is an event dedicated to modern orthodontics using aligners.

L’événement Sommet Prime Aligner Nice a été mis à jour le 2026-06-10 par Office de Tourisme Métropolitain Nice Côte d’Azur