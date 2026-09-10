Concert de musique médiévale européenne avec l’ensemble « Fera Merula », Eglise de Marnaz, Marnaz
samedi 19 septembre 2026 · Eglise de Marnaz · Marnaz
Informations pratiques
Concert de musique médiévale européenne avec l’ensemble « Fera Merula » Samedi 19 septembre, 19h00 Eglise de Marnaz Haute-Savoie
participation libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T19:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T19:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:30:00+02:00
Gabriel et Simon Desbiolles, anciens élèves de l’école de musique de Marnaz, interprèteront les musiques écrites du Moyen-Âge, qu’ils ont puisées dans les grands manuscrits du XIVème siècle.
Avec des interprétations joyeuses et dansantes en vieux français, ils feront vibrer les murs de l’église dont l’acoustique embellit si bien leurs instruments : cornemuses, flutes, saz et luth.
Eglise de Marnaz 489 Rue du Vieux Pont 74460 Marnaz Marnaz 74460 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes
Gabriel et Simon Desbiolles, anciens élèves de l’école de musique de Marnaz, interprèteront les musiques écrites du Moyen-Âge, qu’ils ont puisées dans les grands manuscrits du XIVème siècle.
©Mairie de Marnaz
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