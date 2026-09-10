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Concert de musique médiévale européenne avec l’ensemble « Fera Merula », Eglise de Marnaz, Marnaz

samedi 19 septembre 2026 · Eglise de Marnaz · Marnaz

Concert de musique médiévale européenne avec l’ensemble « Fera Merula », Eglise de Marnaz, Marnaz

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Eglise de Marnaz
Adresse
489 Rue du Vieux Pont 74460 Marnaz
Ville
74460 Marnaz
Département
Haute-Savoie
Tarif
participation libre

Concert de musique médiévale européenne avec l’ensemble « Fera Merula » Samedi 19 septembre, 19h00 Eglise de Marnaz Haute-Savoie

participation libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T19:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T19:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:30:00+02:00

Gabriel et Simon Desbiolles, anciens élèves de l’école de musique de Marnaz, interprèteront les musiques écrites du Moyen-Âge, qu’ils ont puisées dans les grands manuscrits du XIVème siècle.
Avec des interprétations joyeuses et dansantes en vieux français, ils feront vibrer les murs de l’église dont l’acoustique embellit si bien leurs instruments : cornemuses, flutes, saz et luth.

Eglise de Marnaz 489 Rue du Vieux Pont 74460 Marnaz Marnaz 74460 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes
Gabriel et Simon Desbiolles, anciens élèves de l’école de musique de Marnaz, interprèteront les musiques écrites du Moyen-Âge, qu’ils ont puisées dans les grands manuscrits du XIVème siècle.

©Mairie de Marnaz

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