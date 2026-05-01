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Concert de musiques actuelles Nogent-le-Rotrou

Concert de musiques actuelles Nogent-le-Rotrou

Concert de musiques actuelles Nogent-le-Rotrou dimanche 24 mai 2026.

Adresse : Avenue Camille Gaté

Ville : 28400 Nogent-le-Rotrou

Département : Eure-et-Loir

Début : dimanche 24 mai 2026

Fin : dimanche 24 mai 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif : Gratuit

Nogent-le-Rotrou

Concert de musiques actuelles

Avenue Camille Gaté Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 15:00:00
fin : 2026-05-24

Date(s) :
2026-05-24

L’école municipale de musique Lucien-Blin organise un concert de musiques actuelles dimanche 24 mai 2026 à 15 heures à la salle Pierre-Mendès-France. Entrée libre !
L’école municipale de musique Lucien-Blin organise un concert de musiques actuelles dimanche 24 mai 2026 à 15 heures à la salle Pierre-Mendès-France. Entrée libre !   .

Avenue Camille Gaté Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 52 01 37 

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English :

The Lucien-Blin municipal music school is organizing a contemporary music concert on Sunday May 24, 2026 at 3pm in the Salle Pierre-Mendès-France. Free admission!

L’événement Concert de musiques actuelles Nogent-le-Rotrou a été mis à jour le 2026-04-30 par OTs DU PERCHE

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