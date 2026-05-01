Nogent-le-Rotrou

Concert de musiques actuelles

Avenue Camille Gaté Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24 15:00:00

fin : 2026-05-24

Date(s) :

2026-05-24

L’école municipale de musique Lucien-Blin organise un concert de musiques actuelles dimanche 24 mai 2026 à 15 heures à la salle Pierre-Mendès-France. Entrée libre !

L’école municipale de musique Lucien-Blin organise un concert de musiques actuelles dimanche 24 mai 2026 à 15 heures à la salle Pierre-Mendès-France. Entrée libre ! .

Avenue Camille Gaté Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 52 01 37

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Lucien-Blin municipal music school is organizing a contemporary music concert on Sunday May 24, 2026 at 3pm in the Salle Pierre-Mendès-France. Free admission!

L’événement Concert de musiques actuelles Nogent-le-Rotrou a été mis à jour le 2026-04-30 par OTs DU PERCHE