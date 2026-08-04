CONCERT DE NICO BRAVIN AU MOULIN Le Moulin d’Auxillac La Canourgue
vendredi 7 août 2026 · Le Moulin d'Auxillac · La Canourgue
Informations pratiques
La Canourgue
CONCERT DE NICO BRAVIN AU MOULIN
Le Moulin d’Auxillac 1 espace Marcel Proust, Auxillac La Canourgue Lozère
Tarif : – – EUR
Demi-journée
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07
fin : 2026-08-07
Date(s) :
2026-08-07
Concert Live, Pop-Rock, animé par l’ex-guitariste de Louis BERTIGNAC, Nico BRAVIN, organisé par le Collectif MDR. Restauration (sur commande) et boissons sur place .
Le Moulin d’Auxillac 1 espace Marcel Proust, Auxillac La Canourgue 48500 Lozère Occitanie +33 7 60 23 85 14
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English :
L’événement CONCERT DE NICO BRAVIN AU MOULIN La Canourgue a été mis à jour le 2026-07-31 par 48-OTI Coeur Margeride
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