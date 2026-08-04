CONCERT DE NICO BRAVIN AU MOULIN Le Moulin d’Auxillac La Canourgue

Informations pratiques

La Canourgue

CONCERT DE NICO BRAVIN AU MOULIN

Le Moulin d’Auxillac 1 espace Marcel Proust, Auxillac La Canourgue Lozère

Tarif : – – EUR

Demi-journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-07

Concert Live, Pop-Rock, animé par l’ex-guitariste de Louis BERTIGNAC, Nico BRAVIN, organisé par le Collectif MDR. Restauration (sur commande) et boissons sur place .

Le Moulin d’Auxillac 1 espace Marcel Proust, Auxillac La Canourgue 48500 Lozère Occitanie +33 7 60 23 85 14

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement CONCERT DE NICO BRAVIN AU MOULIN La Canourgue a été mis à jour le 2026-07-31 par 48-OTI Coeur Margeride