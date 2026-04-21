La Canourgue

SOIRÉE SUMMER KITCH

Place du pré commun La Canourgue Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Demi-journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 19:00:00

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-08

DJ LABZ et DJ PATOU vous invitent à leur soirée Kitch sur a place du pré commun à partir de 19h !

Buvette et restauration sur place.

Organisé par l’association Canourg’event.

DJ LABZ et DJ PATOU vous invitent à leur soirée Kitch sur a place du pré commun à partir de 19h !

Toute la soirée, Buvette et restauration sur place.

Organisé par l’association Canourg’event. .

Place du pré commun La Canourgue 48500 Lozère Occitanie +33 4 66 32 83 67

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English :

DJ LABZ and DJ PATOU invite you to their kitsch party on the Place du Pré Commun from 7pm!

Refreshments and food on site.

Organized by the Canourg’event association.

L’événement SOIRÉE SUMMER KITCH La Canourgue a été mis à jour le 2026-04-21 par 48-OT de l’Aubrac aux Gorges du Tarn