La Canourgue

CONCERT PLEIN AIR

Place au blé La Canourgue Lozère

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 20:30:00

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-08

Rendez-vous à la place au blé pour un concert plein air de l’Académie de musique à 20h30.

Rendez-vous à la place au blé pour un concert plein air de l’Académie de musique à 20h30. .

Place au blé La Canourgue 48500 Lozère Occitanie eric.saint.michel@cegetel.net

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Join us in Place au blé for an open-air concert by the Académie de musique at 8:30pm.

L’événement CONCERT PLEIN AIR La Canourgue a été mis à jour le 2026-05-05 par 48-OT de l’Aubrac aux Gorges du Tarn