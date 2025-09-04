CONCERT PLEIN AIR La Canourgue
CONCERT PLEIN AIR La Canourgue samedi 8 août 2026.
La Canourgue
CONCERT PLEIN AIR
Place au blé La Canourgue Lozère
Tarif : – – EUR
Participation libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 20:30:00
fin : 2026-08-08
Date(s) :
2026-08-08
Rendez-vous à la place au blé pour un concert plein air de l’Académie de musique à 20h30.
Rendez-vous à la place au blé pour un concert plein air de l’Académie de musique à 20h30. .
Place au blé La Canourgue 48500 Lozère Occitanie eric.saint.michel@cegetel.net
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English :
Join us in Place au blé for an open-air concert by the Académie de musique at 8:30pm.
L’événement CONCERT PLEIN AIR La Canourgue a été mis à jour le 2026-05-05 par 48-OT de l’Aubrac aux Gorges du Tarn
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