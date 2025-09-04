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CONCERT PLEIN AIR La Canourgue

CONCERT PLEIN AIR La Canourgue

CONCERT PLEIN AIR La Canourgue samedi 8 août 2026.

Adresse : Place au blé

Ville : 48500 La Canourgue

Département : Lozère

Début : samedi 8 août 2026

Fin : samedi 8 août 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif : Participation libre

La Canourgue

CONCERT PLEIN AIR

Place au blé La Canourgue Lozère

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 20:30:00
fin : 2026-08-08

Date(s) :
2026-08-08

Rendez-vous à la place au blé pour un concert plein air de l’Académie de musique à 20h30.
Rendez-vous à la place au blé pour un concert plein air de l’Académie de musique à 20h30.   .

Place au blé La Canourgue 48500 Lozère Occitanie   eric.saint.michel@cegetel.net

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English :

Join us in Place au blé for an open-air concert by the Académie de musique at 8:30pm.

L’événement CONCERT PLEIN AIR La Canourgue a été mis à jour le 2026-05-05 par 48-OT de l’Aubrac aux Gorges du Tarn

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