Informations pratiques

Canet-en-Roussillon

CONCERT DE NOËL

Village Canet-en-Roussillon Pyrénées-Orientales

Tarif : 15.5 – 15.5 – 15.5

Tarif de base plein tarif

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-12 18:00:00

fin : 2026-12-12 19:30:00

Date(s) :

2026-12-12

Avec les chœurs du conservatoire, les élèves des classes de chant lyrique et l’orchestre à cordes de second cycle dirigés par Mélody GIOT (sous réserve), sous la direction artistique et musicale d’Aline RICO

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Village Canet-en-Roussillon 66140 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 86 72 60

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English :

Featuring the conservatory choirs, students from the opera singing classes and the upper-level string orchestra led by Mélody GIOT (subject to change), under the artistic and musical direction of Aline RICO

L’événement CONCERT DE NOËL Canet-en-Roussillon a été mis à jour le 2026-08-10 par MAIRIE CANET