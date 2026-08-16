CONCERT DE NOËL Canet-en-Roussillon
samedi 12 décembre 2026 · Canet-en-Roussillon
Informations pratiques
Canet-en-Roussillon
CONCERT DE NOËL
Village Canet-en-Roussillon Pyrénées-Orientales
Tarif : 15.5 – 15.5 – 15.5
Tarif de base plein tarif
Plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-12 18:00:00
fin : 2026-12-12 19:30:00
Date(s) :
2026-12-12
Avec les chœurs du conservatoire, les élèves des classes de chant lyrique et l’orchestre à cordes de second cycle dirigés par Mélody GIOT (sous réserve), sous la direction artistique et musicale d’Aline RICO
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Village Canet-en-Roussillon 66140 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 86 72 60
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English :
Featuring the conservatory choirs, students from the opera singing classes and the upper-level string orchestra led by Mélody GIOT (subject to change), under the artistic and musical direction of Aline RICO
L’événement CONCERT DE NOËL Canet-en-Roussillon a été mis à jour le 2026-08-10 par MAIRIE CANET
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