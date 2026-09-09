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Concert de Noël Christmas Jazz Crooners Le Palais Royan Événements Royan

mardi 22 décembre 2026 · Le Palais Royan Événements · Royan

Informations pratiques

Début
mardi 22 décembre 2026
Fin
mardi 22 décembre 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
Le Palais Royan Événements
Adresse
42 avenue des Congrès
Ville
17200 Royan
Département
Charente-Maritime
Tarif

Royan

Concert de Noël Christmas Jazz Crooners

Le Palais Royan Événements 42 avenue des Congrès Royan Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-22 19:00:00
fin : 2026-12-22 20:30:00

Date(s) :
2026-12-22

On vous invite à célébrer Noël en musique au Bar du Palais avec Christmas Jazz Crooners !
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Le Palais Royan Événements 42 avenue des Congrès Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 23 00 00  accueil.pdc@royanatlantique.fr

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English :

We invite you to celebrate Christmas with music at the Bar du Palais with the Christmas Jazz Crooners!

L’événement Concert de Noël Christmas Jazz Crooners Royan a été mis à jour le 2026-08-31 par Royan Atlantique

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