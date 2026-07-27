Informations pratiques

Royan

Portes ouvertes de l’Atelier des Arts Plastiques de Royan

3 rue des Arts et 24 rue Henri Dunant Royan Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05 10:00:00

fin : 2026-09-06 18:00:00

Date(s) :

2026-09-05

Venez rencontrer les professeurs des vingt ateliers

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3 rue des Arts et 24 rue Henri Dunant Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 49 31 59 78 royanartsplastiques@orange.fr

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English :

Come meet the instructors for the twenty workshops:

L’événement Portes ouvertes de l’Atelier des Arts Plastiques de Royan Royan a été mis à jour le 2026-07-27 par Mairie de Royan