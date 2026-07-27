Portes ouvertes de l’Atelier des Arts Plastiques de Royan Royan
samedi 5 septembre 2026 · Royan
Informations pratiques
Royan
Portes ouvertes de l’Atelier des Arts Plastiques de Royan
3 rue des Arts et 24 rue Henri Dunant Royan Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 10:00:00
fin : 2026-09-06 18:00:00
Date(s) :
2026-09-05
Venez rencontrer les professeurs des vingt ateliers
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3 rue des Arts et 24 rue Henri Dunant Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 49 31 59 78 royanartsplastiques@orange.fr
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English :
Come meet the instructors for the twenty workshops:
L’événement Portes ouvertes de l’Atelier des Arts Plastiques de Royan Royan a été mis à jour le 2026-07-27 par Mairie de Royan
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