Portes ouvertes au club de tir sportif Royan
samedi 5 septembre 2026 · Royan
Informations pratiques
Royan
Portes ouvertes au club de tir sportif
3 rue de Foncillon Royan Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05
fin : 2026-09-05
Date(s) :
2026-09-05
Le club de tir Les Mouettes de Royan vous accueille dès l’âge de 7 ans pour vous faire découvrir ses différentes disciplines. Une pièce d’identité est requise pour participer à un essai.
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3 rue de Foncillon Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine secretariat.lesmouettes@gmail.com
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English :
The Les Mouettes de Royan Shooting Club welcomes children as young as 7 to introduce them to its various disciplines. A form of identification is required to participate in a trial session.
L’événement Portes ouvertes au club de tir sportif Royan a été mis à jour le 2026-07-27 par Mairie de Royan
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