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AGENDA · Royan

Portes ouvertes au club de tir sportif Royan

samedi 5 septembre 2026 · Royan

Informations pratiques

Début
samedi 5 septembre 2026
Fin
samedi 5 septembre 2026
Adresse
3 rue de Foncillon
Ville
17200 Royan
Département
Charente-Maritime
Tarif

Royan

Portes ouvertes au club de tir sportif

3 rue de Foncillon Royan Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05
fin : 2026-09-05

Date(s) :
2026-09-05

Le club de tir Les Mouettes de Royan vous accueille dès l’âge de 7 ans pour vous faire découvrir ses différentes disciplines. Une pièce d’identité est requise pour participer à un essai.
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3 rue de Foncillon Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine   secretariat.lesmouettes@gmail.com

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English :

The Les Mouettes de Royan Shooting Club welcomes children as young as 7 to introduce them to its various disciplines. A form of identification is required to participate in a trial session.

L’événement Portes ouvertes au club de tir sportif Royan a été mis à jour le 2026-07-27 par Mairie de Royan

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