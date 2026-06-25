Concert de Noël • Conservatoire de Vichy Communauté Église Saint-Saturnin Cusset
mardi 15 décembre 2026 · Église Saint-Saturnin · Cusset
Informations pratiques
Cusset
Concert de Noël • Conservatoire de Vichy Communauté
Église Saint-Saturnin 1 place Radoult de Lafosse Cusset Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-15 19:00:00
fin : 2026-12-15
Date(s) :
2026-12-15
À l’approche des fêtes, le Théâtre de Cusset et le Conservatoire de Vichy Communauté vous donnent rendez-vous pour un moment musical placé sous le signe du partage et de l’émotion.
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Église Saint-Saturnin 1 place Radoult de Lafosse Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 63 64 71 90
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English :
%C0 As the holidays approach, the Cusset Theater and the Vichy Community Conservatory invite you to a musical event centered on sharing and emotion.
L’événement Concert de Noël • Conservatoire de Vichy Communauté Cusset a été mis à jour le 2026-08-31 par Vichy Destinations
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