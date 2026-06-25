Concert de Noël • Conservatoire de Vichy Communauté Église Saint-Saturnin Cusset

Informations pratiques

Cusset

Concert de Noël • Conservatoire de Vichy Communauté

Église Saint-Saturnin 1 place Radoult de Lafosse Cusset Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-15 19:00:00

fin : 2026-12-15

Date(s) :

2026-12-15

À l’approche des fêtes, le Théâtre de Cusset et le Conservatoire de Vichy Communauté vous donnent rendez-vous pour un moment musical placé sous le signe du partage et de l’émotion.

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Église Saint-Saturnin 1 place Radoult de Lafosse Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 63 64 71 90

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English :

%C0 As the holidays approach, the Cusset Theater and the Vichy Community Conservatory invite you to a musical event centered on sharing and emotion.

L’événement Concert de Noël • Conservatoire de Vichy Communauté Cusset a été mis à jour le 2026-08-31 par Vichy Destinations