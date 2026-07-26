Concert de Noël de la Maîtrise de Paris et de la classe de harpe Conservatoire à rayonnement régional de Paris – Ida Rubinstein Paris
jeudi 17 décembre 2026 · Conservatoire à rayonnement régional de Paris - Ida Rubinstein · Paris
Informations pratiques
Auditorium Marcel Landowski
Concerts de Noël en hommage à Benjamin Britten
La Maîtrise de Paris
Chœur d’enfants
Ensemble de jeunes voix d’hommes
Ensemble vocal
Chœur
Classe de harpe de Delphine Benhamou
Rémi Aguirre, Olivier Bardot, Pierre-Louis De Laporte, Edwige Parat, direction
La Maîtrise de Paris célèbre Noël en rendant hommage au compositeur Benjamin Britten
Le vendredi 18 décembre 2026
de 18h30 à 20h00
Le jeudi 17 décembre 2026
de 18h30 à 20h00
gratuit
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-12-17T19:30:00+01:00
fin : 2026-12-18T21:00:00+01:00
Date(s) : 2026-12-17T18:30:00+02:00_2026-12-17T20:00:00+02:00;2026-12-18T18:30:00+02:00_2026-12-18T20:00:00+02:00
Conservatoire à rayonnement régional de Paris – Ida Rubinstein 14, rue de Madrid 75008 Paris
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