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Concert de Noël de la Maîtrise de Paris et de la classe de harpe Conservatoire à rayonnement régional de Paris – Ida Rubinstein Paris

jeudi 17 décembre 2026 · Conservatoire à rayonnement régional de Paris - Ida Rubinstein · Paris

Concert de Noël de la Maîtrise de Paris et de la classe de harpe Conservatoire à rayonnement régional de Paris – Ida Rubinstein Paris

Informations pratiques

Début
jeudi 17 décembre 2026
Fin
vendredi 18 décembre 2026
Lieu
Conservatoire à rayonnement régional de Paris - Ida Rubinstein
Adresse
14, rue de Madrid
Ville
75008 Paris
Département
Paris
Tarif
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Auditorium Marcel Landowski

Concerts de Noël en hommage à Benjamin Britten

La Maîtrise de Paris
Chœur d’enfants
Ensemble de jeunes voix d’hommes
Ensemble vocal
Chœur

Classe de harpe de Delphine Benhamou

Rémi Aguirre, Olivier Bardot, Pierre-Louis De Laporte, Edwige Parat, direction

La Maîtrise de Paris célèbre Noël en rendant hommage au compositeur Benjamin Britten
Le vendredi 18 décembre 2026
de 18h30 à 20h00
Le jeudi 17 décembre 2026
de 18h30 à 20h00
gratuit

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-12-17T19:30:00+01:00
fin : 2026-12-18T21:00:00+01:00
Date(s) : 2026-12-17T18:30:00+02:00_2026-12-17T20:00:00+02:00;2026-12-18T18:30:00+02:00_2026-12-18T20:00:00+02:00

Conservatoire à rayonnement régional de Paris – Ida Rubinstein 14, rue de Madrid  75008 Paris
https://www.facebook.com/crrdeparis https://www.facebook.com/crrdeparis


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