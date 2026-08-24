Informations pratiques

Bergheim

Concert de Noël de l’accordéon club Pelzkappel

19 rue des juifs Bergheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-11-28 17:00:00

fin : 2026-11-28

Date(s) :

2026-11-28

Au cœur de l’ancienne synagogue de Bergheim, clôturez votre journée par ce concert proposé par l’accordéon club Pelzkappel.

Au coeur de la synagogue de Bergheim, l’accordéon club se réunit pour vous proposer une pause musicale pour clôturer votre journée. 0 .

19 rue des juifs Bergheim 68750 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 73 23 23 mairie.bergheim@orange.fr

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English :

In the heart of Bergheim’s former synagogue, round off your day with a concert by the Pelzkappel accordion club.

L’événement Concert de Noël de l’accordéon club Pelzkappel Bergheim a été mis à jour le 2026-08-24 par Office de tourisme du pays de Ribeauvillé et Riquewihr