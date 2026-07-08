Informations pratiques

Drusenheim

Concert de Noël

2 Rue du Stade Drusenheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-12-13 16:00:00

fin : 2026-12-13 18:00:00

Date(s) :

2026-12-13

À l’approche des fêtes de fin d’année, l’Orchestre d’Harmonie Alsatia vous donne rendez-vous pour une soirée empreinte de chaleur, de partage et d’émotion.

Le temps d’un concert, laissez-vous emporter par la magie des mélodies de Noël, les sonorités chaleureuses de l’orchestre et l’atmosphère féérique qui accompagne cette période si particulière de l’année. Entre grands classiques, musiques festives et instants plus intimistes, les musiciens vous proposeront un programme varié, pensé pour émerveiller toutes les générations.

Plus qu’un simple concert, cette veillée musicale est un moment suspendu où familles et amis se retrouvent pour célébrer ensemble l’esprit de Noël dans un écrin musical et lumineux.

Fidèle à sa tradition de partage et de solidarité, l’Alsatia fait de ce rendez-vous un événement où la musique rassemble et crée du lien. Portée par l’enthousiasme, la générosité et la passion de ses musiciens, cette veillée de Noël promet une parenthèse enchantée pour clôturer l’année dans la joie et l’émotion. .

2 Rue du Stade Drusenheim 67410 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 53 77 40 info@poleculturel-drusenheim.fr

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L’événement Concert de Noël Drusenheim a été mis à jour le 2026-07-08 par Office de Tourisme du Pays Rhénan