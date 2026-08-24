Concert de Noël du Choeur d’Hommes de Riquewihr Riquewihr
jeudi 24 décembre 2026 · Riquewihr
Informations pratiques
Riquewihr
Concert de Noël du Choeur d’Hommes de Riquewihr
Fontaine en face de l’Hôtel de ville Riquewihr Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-12-24 18:00:00
fin : 2026-12-24
Date(s) :
2026-12-24
Concert de chants de Noël interprétés par le Chœur des Hommes de Riquewihr.
Des frissons garantis grâce à l’association des voix puissantes du chœur d’hommes de Riquewihr. Un moment de partage musical à ne rater sous aucun prétexte ! .
Fontaine en face de l’Hôtel de ville Riquewihr 68340 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 73 23 23 info@ribeauville-riquewihr.com
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English :
Concert of Christmas carols interpreted by the Ch?ur des Hommes de Riquewihr.
L’événement Concert de Noël du Choeur d’Hommes de Riquewihr Riquewihr a été mis à jour le 2026-08-24 par Office de tourisme du pays de Ribeauvillé et Riquewihr
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