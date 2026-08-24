Informations pratiques

Riquewihr

Concert de Noël du Choeur d’Hommes de Riquewihr

Fontaine en face de l’Hôtel de ville Riquewihr Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-12-24 18:00:00

fin : 2026-12-24

Date(s) :

2026-12-24

Concert de chants de Noël interprétés par le Chœur des Hommes de Riquewihr.

Des frissons garantis grâce à l’association des voix puissantes du chœur d’hommes de Riquewihr. Un moment de partage musical à ne rater sous aucun prétexte ! .

Fontaine en face de l’Hôtel de ville Riquewihr 68340 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 73 23 23 info@ribeauville-riquewihr.com

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English :

Concert of Christmas carols interpreted by the Ch?ur des Hommes de Riquewihr.

L’événement Concert de Noël du Choeur d’Hommes de Riquewihr Riquewihr a été mis à jour le 2026-08-24 par Office de tourisme du pays de Ribeauvillé et Riquewihr