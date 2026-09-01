Informations pratiques

Riquewihr

Journées du patrimoine Musée du Dolder

57 rue du général de Gaulle Riquewihr Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-19 10:30:00

fin : 2026-09-19 17:45:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Visitez le monument emblématique de Riquewihr et découvrez comment les Riquewihriens se protégeaient contre les assaillants et le feu. De plus, du haut de cette tour, profitez d’une vue unique sur la plaine du Rhin!

Visitez le monument emblématique de Riquewihr et découvrez comment les Riquewihriens se protégeaient contre les assaillants et le feu.

De plus, du haut de cette tour, profitez d’une vue unique sur la plaine du Rhin! Entrée spéciale à 1€ pour l’occasion .

57 rue du général de Gaulle Riquewihr 68340 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 58 44 08 musee.shar@sfr.fr

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English :

Visit the emblematic monument of Riquewihr and discover how the Riquewihriens protected themselves against attackers and fire. Moreover, from the top of this tower, enjoy a unique view of the Rhine plain!

L’événement Journées du patrimoine Musée du Dolder Riquewihr a été mis à jour le 2026-08-24 par Office de tourisme du pays de Ribeauvillé et Riquewihr