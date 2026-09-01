Journées du patrimoine La tour des Voleurs Riquewihr
samedi 19 septembre 2026 · Riquewihr
Informations pratiques
Riquewihr
Journées du patrimoine La tour des Voleurs
rue des juifs Riquewihr Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-19 10:30:00
fin : 2026-09-20 13:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Accédez par le chemin de ronde à la Tour des Voleurs, imposante tour de défense du XIVe s. et ancienne prison aboutissant à une Maison de Vigneron du XVIe s et ce au prix exceptionnel de 1€ !
Accédez par le chemin de ronde à la Tour des Voleurs, imposante tour de défense du XIVe s. et ancienne prison aboutissant à une Maison de Vigneron du XVIe s et ce au prix exceptionnel de 1€ ! .
rue des juifs Riquewihr 68340 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 58 44 08 info.shar@sfr.fr
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English :
Take the walkway to the Thieves’ Tower, an imposing 14th century defence tower and former prison, which leads to a 16th century winegrower’s house, for the exceptional price of €1!
L’événement Journées du patrimoine La tour des Voleurs Riquewihr a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de tourisme du pays de Ribeauvillé et Riquewihr
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