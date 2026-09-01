Informations pratiques

Riquewihr

Journées du patrimoine La tour des Voleurs

rue des juifs Riquewihr Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-19 10:30:00

fin : 2026-09-20 13:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Accédez par le chemin de ronde à la Tour des Voleurs, imposante tour de défense du XIVe s. et ancienne prison aboutissant à une Maison de Vigneron du XVIe s et ce au prix exceptionnel de 1€ !

Accédez par le chemin de ronde à la Tour des Voleurs, imposante tour de défense du XIVe s. et ancienne prison aboutissant à une Maison de Vigneron du XVIe s et ce au prix exceptionnel de 1€ ! .

rue des juifs Riquewihr 68340 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 58 44 08 info.shar@sfr.fr

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English :

Take the walkway to the Thieves’ Tower, an imposing 14th century defence tower and former prison, which leads to a 16th century winegrower’s house, for the exceptional price of €1!

L’événement Journées du patrimoine La tour des Voleurs Riquewihr a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de tourisme du pays de Ribeauvillé et Riquewihr