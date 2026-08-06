Concert de Noël du Conservatoire Salle du Castel Park Surgères
samedi 12 décembre 2026 · Salle du Castel Park · Surgères
Informations pratiques
Surgères
Concert de Noël du Conservatoire
Salle du Castel Park Impasse du Castel Park Surgères Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-12 18:00:00
fin : 2026-12-12
Date(s) :
2026-12-12
Le Conservatoire de Musique Aunis Sud vous propose son traditionnel concert de Noël à Surgères.
Ce sera l’occasion de mettre à l’honneur le travail des élèves. Venez partager ce moment festif.
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Salle du Castel Park Impasse du Castel Park Surgères 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 07 60 47 conservatoiredemusique@aunis-sud.fr
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English :
The Aunis Sud Music Conservatory invites you to its traditional Christmas concert in Surgères.
This will be an opportunity to showcase the students’ work. Come and join us for this festive occasion.
L’événement Concert de Noël du Conservatoire Surgères a été mis à jour le 2026-08-06 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin
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