Concert de Noël du Conservatoire Salle du Castel Park Surgères

Informations pratiques

Surgères

Concert de Noël du Conservatoire

Salle du Castel Park Impasse du Castel Park Surgères Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-12 18:00:00

fin : 2026-12-12

Date(s) :

2026-12-12

Le Conservatoire de Musique Aunis Sud vous propose son traditionnel concert de Noël à Surgères.

Ce sera l’occasion de mettre à l’honneur le travail des élèves. Venez partager ce moment festif.

.

Salle du Castel Park Impasse du Castel Park Surgères 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 07 60 47 conservatoiredemusique@aunis-sud.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Aunis Sud Music Conservatory invites you to its traditional Christmas concert in Surgères.

This will be an opportunity to showcase the students’ work. Come and join us for this festive occasion.

L’événement Concert de Noël du Conservatoire Surgères a été mis à jour le 2026-08-06 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin