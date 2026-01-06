Concert de Noël Basilique du Sacré-Cœur Paray-le-Monial

Concert de Noël

Basilique du Sacré-Cœur 27 Avenue Jean-Paul II Paray-le-Monial Saône-et-Loire

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-06 17:00:00

fin : 2026-12-06

Date(s) :

2026-12-06

Concert de Nöel en présence de la chorale CHUchotis de Dijon illuminé à la bougie (Société Sacré Musique). .

Basilique du Sacré-Cœur 27 Avenue Jean-Paul II Paray-le-Monial 71600 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 81 10 92 contact@tourisme-paraylemonial.fr

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English : Concert de Noël

L’événement Concert de Noël Paray-le-Monial a été mis à jour le 2026-03-10 par PARAY-LE-MONIAL │ OT de Paray-le-Monial | Cat.I