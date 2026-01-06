Concert de Noël Basilique du Sacré-Cœur Paray-le-Monial
Concert de Noël Basilique du Sacré-Cœur Paray-le-Monial dimanche 6 décembre 2026.
Concert de Noël
Basilique du Sacré-Cœur 27 Avenue Jean-Paul II Paray-le-Monial Saône-et-Loire
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-06 17:00:00
fin : 2026-12-06
Date(s) :
2026-12-06
Concert de Nöel en présence de la chorale CHUchotis de Dijon illuminé à la bougie (Société Sacré Musique). .
Basilique du Sacré-Cœur 27 Avenue Jean-Paul II Paray-le-Monial 71600 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 81 10 92 contact@tourisme-paraylemonial.fr
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English : Concert de Noël
L’événement Concert de Noël Paray-le-Monial a été mis à jour le 2026-03-10 par PARAY-LE-MONIAL │ OT de Paray-le-Monial | Cat.I