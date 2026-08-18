Concert de Noël Rue de Lattre de Tassigny Pont-de-Vaux
dimanche 6 décembre 2026 · Rue de Lattre de Tassigny · Pont-de-Vaux
Informations pratiques
Pont-de-Vaux
Concert de Noël
Rue de Lattre de Tassigny Eglise Notre-Dame Pont-de-Vaux Ain
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-06 15:00:00
fin : 2026-12-06 15:00:00
Date(s) :
2026-12-06
La Messe de minuit de Noël de Marc-Antoine Charpentier pour chœur et orchestre. Séverine Jéquier en assurera la direction. Le Nouveau chœur de l’Ain et l’ensemble vocal Giocoso de Mâcon seront accompagnés par un orchestre.
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Rue de Lattre de Tassigny Eglise Notre-Dame Pont-de-Vaux 01190 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 3 85 30 31 12 orgues.pontdevaux@free.fr
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English : Christmas Concert
Marc-Antoine Charpentier’s “Midnight Mass for Christmas” for choir and orchestra. Séverine Jéquier will conduct. The “Nouveau chœur de l’Ain” and the “Giocoso” vocal ensemble from Mâcon will be accompanied by an orchestra.
L’événement Concert de Noël Pont-de-Vaux a été mis à jour le 2026-08-18 par Office de Tourisme du Pays de Bâgé et de Pont-de-Vaux
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