Concert de Noël Rue de Lattre de Tassigny Pont-de-Vaux

Informations pratiques

Pont-de-Vaux

Concert de Noël

Rue de Lattre de Tassigny Eglise Notre-Dame Pont-de-Vaux Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-06 15:00:00

fin : 2026-12-06 15:00:00

Date(s) :

2026-12-06

La Messe de minuit de Noël de Marc-Antoine Charpentier pour chœur et orchestre. Séverine Jéquier en assurera la direction. Le Nouveau chœur de l’Ain et l’ensemble vocal Giocoso de Mâcon seront accompagnés par un orchestre.

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Rue de Lattre de Tassigny Eglise Notre-Dame Pont-de-Vaux 01190 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 3 85 30 31 12 orgues.pontdevaux@free.fr

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English : Christmas Concert

Marc-Antoine Charpentier’s “Midnight Mass for Christmas” for choir and orchestra. Séverine Jéquier will conduct. The “Nouveau chœur de l’Ain” and the “Giocoso” vocal ensemble from Mâcon will be accompanied by an orchestra.

L’événement Concert de Noël Pont-de-Vaux a été mis à jour le 2026-08-18 par Office de Tourisme du Pays de Bâgé et de Pont-de-Vaux