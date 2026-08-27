Concert de noël Eglise Saint-Maurille Vouziers

Informations pratiques

Vouziers

Concert de noël

Eglise Saint-Maurille 1 Rue Désiré Guilliot Vouziers Ardennes

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif unique

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-13

fin : 2026-12-13

Date(s) :

2026-12-13

A l’approche des fêtes de fin d’année , venez partager un moment chaleureux et musical dans le cadre exceptionnel de l’église Saint-Maurille de Vouziers.Pour célébrer Noël, la chorale La Soppia et la chorale Cécilia vous invitent à un concert rempli d’émotions, de convivialité et de magie. Au programme des mélodies traditionnelles de Noël des oeuvres musicales inspirantes et de belles surprises qui raviront petits et grands. Laissez vous porter par la beauté des voix et des instruments, dans une ambiance féerique où la musique réchauffe les cœurs et rassemble les générations. Durée 1h20 Dès 8 ans

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Eglise Saint-Maurille 1 Rue Désiré Guilliot Vouziers 08400 Ardennes Grand Est +33 3 24 71 64 77 accueil.lestourelles@wandoo.fr

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English :

As the end-of-year holidays approach, come share a warm and musical moment in the exceptional setting of the Saint-Maurille Church in Vouziers.To celebrate Christmas, the La Soppia Choir and the Cecilia Choir invite you to a concert filled with emotion, warmth, and magic. On the program: traditional Christmas melodies, inspiring musical pieces, and wonderful surprises that will delight young and old alike. Let yourself be carried away by the beauty of the voices and instruments in a festive atmosphere where music warms the heart and brings generations together. Duration: 1 hour 20 minutes. Ages 8 and up

L’événement Concert de noël Vouziers a été mis à jour le 2026-08-27 par Ardennes Tourisme