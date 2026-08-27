Informations pratiques

Vouziers

Une chose vraie

Vouziers Ardennes

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif abonnée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-05

fin : 2026-11-05

Date(s) :

2026-11-05

À partir de la vie de la comédienne Ysanis Padonou, Romain Gneouchev propose une vertigineuse autofiction sur la question des maladies neuro-dégénératives.Seule sur scène, la comédienne fait le récit d’une mise à nu et nous convie à la suivre dans un labyrinthe de réalités déformantes ou comment se construit une jeune actrice touchée par la maladie d’Alzheimer ? Un spectacle intimiste où viennent s’enchevêtrer récit social et histoire familiale ; théâtre et quotidien sur les planches ; histoires de deuil et d’amitié. Durée 1h20 Dès 14 ans Avec Ysanis PadonouEn partenariat avec l’Association Huntington France.

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Vouziers 08400 Ardennes Grand Est +33 3 24 71 64 77 accueil.lestourelles@wandoo.fr

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English :

Drawing on the life of actress Ysanis Padonou, Romain Gneouchev presents a dizzying work of autofiction exploring the issue of neurodegenerative diseases. Alone on stage, the actress tells a story of self-revelation and invites us to follow her through a labyrinth of distorting realities—or how does a young actress living with Alzheimer’s disease come to terms with her condition? An intimate performance where social commentary and family history intertwine; theater and everyday life on stage; stories of grief and friendship. Running time: 1 hour 20 minutes. Ages 14 and up. Starring Ysanis Padonou. In partnership with the Huntington France Association.

L’événement Une chose vraie Vouziers a été mis à jour le 2026-08-27 par Ardennes Tourisme