Jean III Rue Henrionnet Vouziers

Informations pratiques

Vouziers

Jean III

Rue Henrionnet Centre Culturel Les Tourelles Vouziers Ardennes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-19

fin : 2026-11-19

Date(s) :

2026-11-19

Alors que la représentation de Jean III au Théâtre Impérial est sur le point de débuter, un accident vient tout bouleverser le comédien chargé du rôle du Chevalier se blesse.Pour sauver le spectacle, la troupe fait appel à Paul Mondoucet, un jeune passionné de théâtre dont le rêve est de monter sur scène. Entre un père qui souhaite le voir reprendre l’entreprise familiale, des coulisses en pleine effervescence et de nombreux quiproquos, Paul se retrouve entraîné dans une aventure aussi inattendue que drôle. Une comédie farce pleine de rebondissements qui vous emmène dans les coulisses d’un théâtre où tout peut arriver ! Durée 1h15 Dès 3ans

.

Rue Henrionnet Centre Culturel Les Tourelles Vouziers 08400 Ardennes Grand Est +33 3 24 71 64 77 accueil.lestourelles@wandoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Just as the performance of *Jean III* at the Théâtre Impérial is about to begin, an accident throws everything into disarray: the actor playing the role of the Knight is injured.To save the show, the troupe calls on Paul Mondoucet, a young theater enthusiast whose dream is to take the stage. Caught between a father who wants him to take over the family business, a backstage scene in full turmoil, and numerous misunderstandings, Paul finds himself swept up in an adventure as unexpected as it is funny. A farcical comedy full of twists and turns that takes you behind the scenes of a theater where anything can happen! Running time: 1 hour 15 minutes. For ages 3 and up.

L’événement Jean III Vouziers a été mis à jour le 2026-08-27 par Ardennes Tourisme