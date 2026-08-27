Dessine-moi un Souchon Rue Henrionnet Vouziers

Informations pratiques

Vouziers

Dessine-moi un Souchon

Rue Henrionnet Centre Culturel Les Tourelles Vouziers Ardennes

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif abonné

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-08

fin : 2026-10-08

Date(s) :

2026-10-08

Laissez-vous emporter par une soirée suspendue , où la musique d’Alain Souchon se réinvente sous vos yeux. Des mélodies incontournables aux pépites les plus secrètes de son répertoire, ses chansons prennent une nouvelle dimension, portées par les voix et les instruments du collectif Alors on chante. Sur scène, le dialogue s’installe Alice Rahola (piano/chant), Damien Briand (guitare/chant) et Quentin Camus-Dalle (percussions) font vibrer les accords, le dessinateur Simon Vergnol (Mogsart) donne vie aux mots d’un coup de crayon captivant. Un concert dessiné unique, comme une parenthèse de douceur et de poésie à savourer ensemble. Avec Alice Rahola, Damien Briand, Quentin Camus-Dalle & Simon Vergnol En première partie De 20h à 20h30, présentation des spectacles de la saison par les jeunes des ateliers théâtre de la Cie Les Deux Masques . Durée 1h Dès 8 ans

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Rue Henrionnet Centre Culturel Les Tourelles Vouziers 08400 Ardennes Grand Est +33 3 24 71 64 77 accueil.lestourelles@wandoo.fr

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English :

Let yourself be swept away by an unforgettable evening, where Alain Souchon’s music is reinvented right before your eyes. From his most iconic melodies to the hidden gems of his repertoire, his songs take on a whole new dimension, brought to life by the voices and instruments of the Alors on chante collective. On stage, a dialogue unfolds: Alice Rahola (piano/vocals), Damien Briand (guitar/vocals), and Quentin Camus-Dalle (percussion) bring the chords to life, while illustrator Simon Vergnol (Mogsart) breathes life into the lyrics with a captivating stroke of his pencil. A unique illustrated concert, like a moment of tenderness and poetry to savor together. With Alice Rahola, Damien Briand, Quentin Camus-Dalle, and Simon Vergnol Opening act: From 8:00 p.m. to 8:30 p.m., a presentation of this season’s shows by the young people from the theater workshops of Cie Les Deux Masques. Running time: 1 hour. Ages 8 and up

L’événement Dessine-moi un Souchon Vouziers a été mis à jour le 2026-08-27 par Ardennes Tourisme