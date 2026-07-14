Concert de Nouvel An Yutz
dimanche 31 janvier 2027 · Yutz
Informations pratiques
Yutz
Concert de Nouvel An
126 rue de la République Yutz Moselle
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2027-01-31 15:00:00
fin : 2027-01-31
Date(s) :
2027-01-31
C’est avec un répertoire riche et varié que les musiciennes et musiciens de l’Harmonie Municipale de Yutz , sous la direction de Gabriel Hentzen et Romain Stephan vous offrent leur traditionnel concert de Nouvel An.Tout public
0 .
126 rue de la République Yutz 57970 Moselle Grand Est +33 3 82 56 14 15 lamphy@mairie-yutz.fr
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English :
With a rich and varied repertoire, the musicians of the Yutz Municipal Wind Ensemble, under the direction of Gabriel Hentzen and Romain Stephan, present their traditional New Year’s concert.
L’événement Concert de Nouvel An Yutz a été mis à jour le 2026-07-27 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME
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