Concert de Nulyra et El Menor L’Aire d’Arles Arles

Arles

Concert de Nulyra et El Menor

Samedi 4 juillet 2026 de 19h à 0h. L’Aire d’Arles 25 Rue Porte de Laure Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 19:00:00

fin : 2026-07-04 00:00:00

Date(s) :

2026-07-04

Nous vous donnons rendez-vous pour un dîner concert tel un voyage tout en douceur avec le Duo Nulyra et El Menor de Cuba, sur fond de boléro, de bossa nova et de compositions originales.

Boléro, Bossa Nova & Compositions Originales !

Envie d’une belle soirée d’été qui mêle gourmandise et voyage musical ? Laissez-vous transporter par les rythmes chauds d’Amérique latine !



Nous vous donnons rendez-vous pour un voyage tout en douceur avec l’élégance de la Bossa Nova, la passion du Boléro traditionnel et de superbes créations originales.



Sur scène, le duo Nulyra et El Menor de Cuba accordera voix et guitare pour vous offrir une ambiance à la fois intime, vibrante et authentique. C’est l’occasion parfaite pour ralentir le rythme et se laisser bercer.



Pour que vous puissiez profiter pleinement de la soirée dans les meilleures conditions, les places sont limitées. Pensez à réserver votre table. .

L’Aire d’Arles 25 Rue Porte de Laure Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 9 52 91 71 10 jonathan@laire.org

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English :

We invite you to join us for a dinner concert—a gentle journey—featuring the Nulyra and El Menor de Cuba duo, set to the sounds of bolero, bossa nova, and original compositions.

L’événement Concert de Nulyra et El Menor Arles a été mis à jour le 2026-06-22 par Office de Tourisme d’Arles