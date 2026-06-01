Concert de Pan y Rosas Assemblée chez Eleonore à Romainville – 14 juin, Salon chaleureux pour des rencontres artistiques, Romainville

Concert de Pan y Rosas Assemblée chez Eleonore à Romainville – 14 juin Dimanche 14 juin, 17h00 Salon chaleureux pour des rencontres artistiques Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-14T17:00:00+02:00 – 2026-06-14T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-14T17:00:00+02:00 – 2026-06-14T18:00:00+02:00

Billetterie officielle : Hormur → https://url.hormur.com/5e529a9a (seules les réservations faites sur Hormur sont valables)

Évadez-vous le 14 juin à Romainville avec une soirée unique de musique andine et argentine. Eleonore et ses colocataires vous ouvrent les portes de leur salon chaleureux pour accueillir Pan y Rosas Assemblée. Ce duo, composé de Carlos Prado et Suzanne Gruca, vous transportera au cœur des Andes avec leurs mélodies envoûtantes. Guitare, charango, bombo et chants se mêleront pour une expérience musicale intimiste. Profitez de cette occasion rare de découvrir ces sonorités dans un cadre convivial. 14 juin Romainville ️ À partir de 7 €, places limitées. → Découvrez l’artiste et réservez votre place sur hormur.com

Soutenez la scène locale et vivez une rencontre à taille humaine entre artiste, hôte et public — réservez sur Hormur pour sécuriser votre place et recevoir l’adresse précise : https://url.hormur.com/5e529a9a

Salon chaleureux pour des rencontres artistiques Romainville Romainville 93230 Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://url.hormur.com/5e529a9a »}] [{« link »: « https://url.hormur.com/5e529a9a »}]

Concert andin intime à Romainville, 14 juin. 7€, places limitées. Hormur Musique