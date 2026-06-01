Les tiroirs jamais ouverts (titre provisoire), FRAC Île-de-France – Les Réserves, Romainville

Les tiroirs jamais ouverts (titre provisoire) 13 septembre – 11 novembre FRAC Île-de-France – Les Réserves Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-13T14:00:00+02:00 – 2026-09-13T19:00:00+02:00

Fin : 2026-11-11T14:00:00+01:00 – 2026-11-11T19:00:00+01:00

Exposition collective en deux volets :

• aux Réserves à Romainville du 13.09 au 11.11.2026

• au 32bis à Tunis au printemps 2027

Co-commissariat :

Hela Djobbi, directrice artistique du 32bis, Selma Kossemtini, commissaire indépendante, Cindy Olohou, responsable collection du Frac Île-de-France

Déployée en deux volets successifs à Romainville puis à Tunis, l’exposition se construit comme un projet évolutif entre les collections du Frac et les pratiques d’artistes de la scène tunisienne, autour de l’archive envisagée comme une matière vivante. Elle explore les manières dont les artistes deviennent gardiens de récits, réactivent des mémoires fragmentées — familiales, territoriales, collectives ou sociales — et ouvrent des espaces de projection vers d’autres futurs. Entre collecte, témoignage, invention, oeuvres existantes et nouvelles productions, l’exposition interroge la fabrique des histoires dans un contexte méditerranéen pluriel. Pensée en miroir et dans un dialogue différé entre les deux rives, l’exposition propose un espace de conversation entre gestes artistiques et mémoires du quotidien, mettant en lumière l’archive dans ses dimensions intime, collective et multiple.

FRAC Île-de-France – Les Réserves 43 Rue de la Commune de Paris, 93230 Romainville, France Romainville 93230 Seine-Saint-Denis Île-de-France 0176211333 https://www.fraciledefrance.com/lieux/les-reserves En 2021, le Frac Île-de-France s’est doté d’un nouveau bâtiment à Romainville, dont la principale fonction est d’accueillir sa collection. 1 600 m2 sont ainsi dévolus à la conservation et à la gestion des œuvres, afin d’optimiser leur diffusion sur tout le territoire de l’Île-de-France. Ce nouveau bâtiment permet de donner à voir l’action menée avec et autour de la collection, depuis les œuvres qui la constituent jusqu’à l’ensemble des métiers qui s’y rattachent en termes de conservation, de gestion et de diffusion de la collection.

Les Réserves offrent également 450m2 d’espaces d’exposition ouverts au public et proposent 3 expositions par an. Métro : Bobigny-Pantin Raymond Queneau (ligne 5) Prendre l’Avenue Gaston Roussel / Route de Noisy-le-Sec, puis à gauche Rue de la Commune de Paris. Bus : Ligne 318 ou 145 – arrêt Louise Dory.

Exposition collective en deux volets :

© Djabril Boukhenaïssi, Enfance, 2022 © DR