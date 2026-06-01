ensemble soundinitiative & Grégoire Lorieux : FORÊT INTERDITE, Corniche des Forts 93230 Romainville, Romainville

ensemble soundinitiative & Grégoire Lorieux : FORÊT INTERDITE Dimanche 14 juin, 17h30 Corniche des Forts 93230 Romainville Seine-Saint-Denis

Gratuit sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-14T17:30:00+02:00 – 2026-06-14T19:45:00+02:00

Fin : 2026-06-14T17:30:00+02:00 – 2026-06-14T19:45:00+02:00

Dans le cadre du Festival Nuits des Forêts 2026 et en partenariat avec Ile-de-France Nature.

Forêt interdite – Immersion sonore en plein air

Forêt interdite est une œuvre musicale immersive imaginée pour l’espace naturel régional de la Corniche des Forts, à Romainville.

Au fil d’une déambulation, le public explore un véritable jardin sonore : trois musiciens en mouvement — flûte, violoncelle, percussion — donnent corps à un paysage musical qui dialogue avec celui du site, entre chants d’oiseaux, friche, arbres et lointaines rumeurs urbaines.

Friche ensauvagée née sur une ancienne carrière de gypse, ancien refuge de pratiques marginales, ce lieu reste traversé par une mémoire vivante : la Corniche des Forts est un symbole de résilience.

Cette forêt, née sur des ruines, nous invite à mettre en pratique ce qui nous lie et à imaginer des futurs au bord du possible.

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Une création sonore et musicale de Grégoire Lorieux avec les musicien.ne.s de l’ensemble soundinitiative : Shao-Wei Chou (flûte), Louise Leverd (violoncelle), Benjamin Soistier (percussion).

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Dimlanche 14 juin – entréé libre sur inscription

Territoire : Corniche des Forts, Romainville

1ère déambulation à 17h30 / 2ème démbulation à 19h

Lieu de rendez-vous : RDV devant l’entrée de la Guinguette du Pavillon

24 avenue Paul-Vaillant-Couturier, 92230 Romainville

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L’ensemble soundinitiative est soutenu par la DRAC Île-de-France en conventionnement 2026-2027 et par la Région Île-de-France dans le cadre de l’aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles indépendantes.

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Immersion sonore en plein air / Forêt interdite est une œuvre musicale immersive imaginée pour l’espace naturel régional de la Corniche des Forts, à Romainville. concert plein air in situ

Samborska-IDFN