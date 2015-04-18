Concert de Pépé Prod – Musique au Musée, Musée de la vie rurale, Steenwerck
Concert de Pépé Prod – Musique au Musée, Musée de la vie rurale, Steenwerck samedi 18 avril 2026.
Concert de Pépé Prod – Musique au Musée Samedi 18 avril, 15h00 Musée de la vie rurale Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-18T15:00:00+02:00 – 2026-04-18T16:00:00+02:00
Fin : 2026-04-18T15:00:00+02:00 – 2026-04-18T16:00:00+02:00
Venez découvrir le fruit des ateliers de musique collective de l’assocation Pépé Prod. Pierre Polvèche, professeur diplômé d’État et artiste de scène depuis plus de vingt ans, guide les musiciens amateurs dans une pédagogie collective où niveaux différents se rencontrent.
Sans partitions, les participants explorent l’improvisation grâce à des notions harmoniques simples, développant ainsi liberté et autonomie sur leur instrument. Ce concert met en lumière leurs progrès : un répertoire riche et varié, né du métissage des talents et de la transmission orale.
Rejoignez‑nous pour un moment convivial où chaque note raconte une histoire partagée.
INFOS PRATIQUES
Samedi 18 avril à 15h
Tout public || Gratuit
Infos et résa : musee.steenwerck@wanadoo.fr / 03 28 50 33 80
Musée de la vie rurale 49 rue du Musée Steenwerck Steenwerck 59181 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 28 50 33 80 »}, {« type »: « email », « value »: « musee.steenwerck@wanadoo.fr »}] [{« link »: « mailto:culture@ca-coeurdeflandre.fr »}]
Venez découvrir le fruit des ateliers de musique collective de l’association Pépé Prod à Steenwerck
Pépé Prod
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