Concert de piano à Payolle PAYOLLE Campan
lundi 27 juillet 2026 · PAYOLLE · Campan
Informations pratiques
Campan
Concert de piano à Payolle
PAYOLLE Autour du Lac Campan Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-27 20:00:00
fin : 2026-07-27
Date(s) :
2026-07-27
Envie d’une évasion dans nos belles Pyrénées ? Timothee Di leo vous propose un nouveau concert de piano au bord du lac de Payolle avec son tout nouveau répertoire.
Une heure de concert, participation libre
Toutes les informations www.concertnature.com .
PAYOLLE Autour du Lac Campan 65240 Hautes-Pyrénées Occitanie
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English :
Fancy an escape to our beautiful Pyrenees? Timothee Di leo invites you to a new piano concert on the shores of Lake Payolle, with a brand-new repertoire.
L’événement Concert de piano à Payolle Campan a été mis à jour le 2026-07-17 par Pôle du Tourmalet |CDT65
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