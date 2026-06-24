Concert de piano au temple de Château-Thierry Les amis des temples de Château-Thierry et Monneaux Château-Thierry
Concert de piano au temple de Château-Thierry Les amis des temples de Château-Thierry et Monneaux Château-Thierry vendredi 3 juillet 2026.
Château-Thierry
Concert de piano au temple de Château-Thierry Les amis des temples de Château-Thierry et Monneaux
Château-Thierry Aisne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 20:00:00
fin : 2026-07-03
Date(s) :
2026-07-03
L’association des amis des temples de Château-Thierry et Monneaux propose cette annonce :
Concert de piano le vendredi 3 juillet 2026 à 20h au temple de Château-Thierry par Nicolas Zannin, pianiste et Simon de Gliniasty, baryton
Oeuvres de Brahms: fantaisies pour piano et Dvorak: dix chants bibliques.
Entrée libre
Association des amis des temples de Château-Thierry et Monneaux.
L’association des amis des temples de Château-Thierry et Monneaux propose cette annonce :
Concert de piano le vendredi 3 juillet 2026 à 20h au temple de Château-Thierry par Nicolas Zannin, pianiste et Simon de Gliniasty, baryton
Oeuvres de Brahms: fantaisies pour piano et Dvorak: dix chants bibliques.
Entrée libre
Association des amis des temples de Château-Thierry et Monneaux. .
Château-Thierry 02400 Aisne Hauts-de-France +33 6 70 83 11 37 amistemple@orange.fr
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English :
The Association of Friends of the Temples of Château-Thierry and Monneaux announces the following:
Piano concert on Friday, July 3, 2026, at 8:00 p.m. at the Château-Thierry Temple, featuring pianist Nicolas Zannin and baritone Simon de Gliniasty
Works by Brahms: Piano Fantasies, and Dvořák: Ten Biblical Songs.
Free admission
Association of Friends of the Temples of Château-Thierry and Monneaux.
L’événement Concert de piano au temple de Château-Thierry Les amis des temples de Château-Thierry et Monneaux Château-Thierry a été mis à jour le 2026-06-24 par Maison du Tourisme Les Portes de la Champagne
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