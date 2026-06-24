Concert de piano au temple de Château-Thierry Les amis des temples de Château-Thierry et Monneaux Château-Thierry vendredi 3 juillet 2026.

Château-Thierry

Concert de piano au temple de Château-Thierry Les amis des temples de Château-Thierry et Monneaux

Château-Thierry Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 20:00:00

fin : 2026-07-03

Date(s) :

2026-07-03

L’association des amis des temples de Château-Thierry et Monneaux propose cette annonce :

Concert de piano le vendredi 3 juillet 2026 à 20h au temple de Château-Thierry par Nicolas Zannin, pianiste et Simon de Gliniasty, baryton

Oeuvres de Brahms: fantaisies pour piano et Dvorak: dix chants bibliques.

Entrée libre

Association des amis des temples de Château-Thierry et Monneaux.

L’association des amis des temples de Château-Thierry et Monneaux propose cette annonce :

Concert de piano le vendredi 3 juillet 2026 à 20h au temple de Château-Thierry par Nicolas Zannin, pianiste et Simon de Gliniasty, baryton

Oeuvres de Brahms: fantaisies pour piano et Dvorak: dix chants bibliques.

Entrée libre

Association des amis des temples de Château-Thierry et Monneaux. .

Château-Thierry 02400 Aisne Hauts-de-France +33 6 70 83 11 37 amistemple@orange.fr

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English :

The Association of Friends of the Temples of Château-Thierry and Monneaux announces the following:

Piano concert on Friday, July 3, 2026, at 8:00 p.m. at the Château-Thierry Temple, featuring pianist Nicolas Zannin and baritone Simon de Gliniasty

Works by Brahms: Piano Fantasies, and Dvořák: Ten Biblical Songs.

Free admission

Association of Friends of the Temples of Château-Thierry and Monneaux.

L’événement Concert de piano au temple de Château-Thierry Les amis des temples de Château-Thierry et Monneaux Château-Thierry a été mis à jour le 2026-06-24 par Maison du Tourisme Les Portes de la Champagne