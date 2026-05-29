Concert de piano et violon « 3 Nuances de Grieg » Maison des Étudiants de l’Asie du Sud-Est Paris
Concert de piano et violon « 3 Nuances de Grieg » Maison des Étudiants de l’Asie du Sud-Est Paris dimanche 7 juin 2026.
MUSICAMI présente : « 3 Nuances de Grieg », un concert de musique de chambre.
Les 3 sonates pour violon et piano du compositeur romantique norvégien Edvard Grieg.
Avec Ferruccio Amelotti (piano) et Jean-Marc Kérisit (violon)
Concert de musique de chambre. Les 3 sonates de violon du compositeur romantique norvégien Edvard Grieg.
Le dimanche 07 juin 2026
de 16h00 à 18h00
gratuit
Entrée libre dans la limite des places disponibles – Participation aux frais (10 euros conseillés)
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-07T19:00:00+02:00
fin : 2026-06-07T21:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-07T16:00:00+02:00_2026-06-07T18:00:00+02:00
Maison des Étudiants de l’Asie du Sud-Est 59B, boulevard Jourdan 75014 Paris
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