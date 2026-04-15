CONCERT DE PIANO Montaigut-sur-Save
CONCERT DE PIANO Montaigut-sur-Save dimanche 3 mai 2026.
Montaigut-sur-Save
CONCERT DE PIANO
ESPACE TRIBUCHE Montaigut-sur-Save Haute-Garonne
Tarif : 12 – 12 – EUR
12
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-03
fin : 2026-05-03
Date(s) :
2026-05-03
Un concert de piano de Lise Lienhard vous est proposé par L’espace tribuche !
Bach, Scartatti, Schubert, Ravel, Cage, Bartok, Chopin et Sisask. 12 .
ESPACE TRIBUCHE Montaigut-sur-Save 31530 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 85 38 47 espacetribuche@gmail.com
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English :
A piano concert by Lise Lienhard brought to you by L’espace tribuche !
L’événement CONCERT DE PIANO Montaigut-sur-Save a été mis à jour le 2026-04-15 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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