Montaigut-sur-Save

CONCERT DE PIANO

ESPACE TRIBUCHE Montaigut-sur-Save Haute-Garonne

Tarif : 12 – 12 – EUR

12

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-03

fin : 2026-05-03

Date(s) :

2026-05-03

Un concert de piano de Lise Lienhard vous est proposé par L’espace tribuche !

Bach, Scartatti, Schubert, Ravel, Cage, Bartok, Chopin et Sisask. 12 .

ESPACE TRIBUCHE Montaigut-sur-Save 31530 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 85 38 47 espacetribuche@gmail.com

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English :

A piano concert by Lise Lienhard brought to you by L’espace tribuche !

L’événement CONCERT DE PIANO Montaigut-sur-Save a été mis à jour le 2026-04-15 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE