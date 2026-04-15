Montaigut-sur-Save

EXPOSITION DE PEINTURES

ESPACE TRIBUCHE Montaigut-sur-Save Haute-Garonne

Tarif : 0 – 0 – EUR

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Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-03

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-05-03

L’espace tribuche vous propose une exposition de peintures d’Elisabeth Valle, dont le vernissage aura lieu le Dimanche 3 Mai, à 16h00.

L’enjeu d’Elisabeth Valle est de nous faire connaître un langage et de redéfinir son propre rôle, celui même d’aborder un monde spirituel fait d’actions graphiques au demeurant d’une intensité flagrante. Son trait est sûr, sans faille, son abstraction revêt des caractéristiques d’une octogonalité exemplaire.

A l’opposé du mythe de Sisyphe, Elisabeth atteint sa cible du premier coup. À partir d’un simple croquis, elle compose une envolée de formes et d’espaces se conjuguant au pluriel avec une dextérité évidente.

Il n’y a aucun doute, les œuvres d’Elisabeth Valle deviennent une grammaire qui repousse les frontières philosophiques, éthiques et sociales. 0 .

ESPACE TRIBUCHE Montaigut-sur-Save 31530 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 85 38 47 espacetribuche@gmail.com

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English :

L’espace tribuche presents an exhibition of paintings by Elisabeth Valle, opening on Sunday May 3, at 4pm.

L’événement EXPOSITION DE PEINTURES Montaigut-sur-Save a été mis à jour le 2026-04-15 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE