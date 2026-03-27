Concert de piano, Musée d’Art Hôtel Sarret de Grozon, Arbois

Informations pratiques

Concert de piano Samedi 19 septembre, 14h00 Musée d’Art Hôtel Sarret de Grozon Jura

Participation libre au profit de l’association.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T14:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T14:30:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, assistez à un concert organisé par l’association Pianos en Arbois sur un piano Gaveau de 1926, au cœur du salon des Sarret de Grozon, par les étudiants de la classe de Patricia Pagny de la Haute Ecole des Arts de Berne – HEAB (Mozart, J Myshweck, H de Montgeroult Bach, Schumann, Chopin…)

Musée d’Art Hôtel Sarret de Grozon 9 Grande Rue, 39600 Arbois, France Arbois 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33384374790 https://www.arbois.fr/musee/musee-art-hotel-sarret-de-grozon Collections variées : peintures, bel ensemble d’orfèvreries du XVIIIe siècle, de faïences, mobilier, boiseries…

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, assistez à un concert organisé par l’association Pianos en Arbois sur un piano Gaveau de 1926, au cœur du salon des Sarret de Grozon, par les de –…

© Ville d’Arbois