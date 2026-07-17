Poseur un jour, Pasteur toujours !, Maison de Louis Pasteur, Arbois

Informations pratiques

Poseur un jour, Pasteur toujours ! 19 et 20 septembre Maison de Louis Pasteur Jura

Réservation conseillée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, consacrées au patrimoine de la photographie, imitez une photo ancienne de Louis Pasteur : même tenue, même pose, même expression… avec un accessoire complètement décalé (palmes, téléphone rétro, lunettes géantes ou objet surprise) !

Prenez la photo avec votre smartphone et repartez avec un souvenir aussi sérieux… qu’amusant !

Maison de Louis Pasteur 83 Rue de Courcelles, 39600 Arbois, France Arbois 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté 0384661172 https://www.terredelouispasteur.fr/la-maison-de-louis-pasteur-a-arbois https://www.facebook.com/terrelouispasteur?ref=hl;https://twitter.com/PasteurJURA [{« type »: « phone », « value »: « 03.84.66.11.72 »}, {« type »: « email », « value »: « maisonarbois@terredelouispasteur.fr »}] La maison de Louis Pasteur à Arbois est un lieu patrimonial absolument unique, encore habité par la présence du scientifique. Conservée en l’état, la maison est restée telle que Louis Pasteur l’a connue, elle plonge le visiteur au sein du cadre de vie et de travail du savant.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, consacrées au patrimoine de la photographie, imitez une photo ancienne de Louis Pasteur : même tenue, même pose, même expression… avec un décalé !…

©OTCDJ