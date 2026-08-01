Informations pratiques

Saint-Affrique

Concert de Polyphonie Occitane et Percussion

5 Rue de L’Industrie Saint-Affrique Aveyron

Tarif : – – EUR

Participation au chapeau

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-08-29

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-08-29

Venez découvrir le Concert de Ardade, un quatuor de chants sensibles et percussifs, en occitan et français.

Ses compositions à partir de poésies de quotidien, de joies et de peurs, vous offrent un voyage à travers les voix et les langues. Ardade, c’est une petite meute, un ardent désir d’être ensemble. .

5 Rue de L’Industrie Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie +33 5 65 99 38 42 cafe@assolieudit.fr

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English :

Come discover the Concert de Ardade, a quartet performing soulful and rhythmic songs in Occitan and French.

L’événement Concert de Polyphonie Occitane et Percussion Saint-Affrique a été mis à jour le 2026-07-28 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)