Concert de Polyphonie Occitane et Percussion Saint-Affrique
samedi 29 août 2026 · Saint-Affrique
Informations pratiques
Saint-Affrique
Concert de Polyphonie Occitane et Percussion
5 Rue de L’Industrie Saint-Affrique Aveyron
Tarif : – – EUR
Participation au chapeau
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-08-29
fin : 2026-08-29
Date(s) :
2026-08-29
Venez découvrir le Concert de Ardade, un quatuor de chants sensibles et percussifs, en occitan et français.
Ses compositions à partir de poésies de quotidien, de joies et de peurs, vous offrent un voyage à travers les voix et les langues. Ardade, c’est une petite meute, un ardent désir d’être ensemble. .
5 Rue de L’Industrie Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie +33 5 65 99 38 42 cafe@assolieudit.fr
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English :
Come discover the Concert de Ardade, a quartet performing soulful and rhythmic songs in Occitan and French.
L’événement Concert de Polyphonie Occitane et Percussion Saint-Affrique a été mis à jour le 2026-07-28 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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