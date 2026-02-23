Concert de Printemps avec l’Orchestre d’Harmonie de Laval Amphithéâtre Jeanne de Hercé Laval

Concert de Printemps avec l’Orchestre d’Harmonie de Laval

Début : 2026-03-27 20:30:00

fin : 2026-03-27 22:30:00

2026-03-27

Le Concert de Printemps quand la musique unit ses talents pour une soirée caritative d’exception, organisée par le Rotary Laval Ambroise Paré et l’OHL.

Nous serons heureux de vous retrouver nombreux pour servir la cause de la maison de protection des familles, soutenue par la Gendarmerie de la Mayenne, dont la mission est de prévenir les violences intra-familiales et d’accompagner les victimes.

L’intégralité des bénéfices de notre soirée sera reversée à la maison de protection des familles

Réservation sur HelloAsso

Parking gratuit .

Amphithéâtre Jeanne de Hercé 53 Rue d'Avesnières Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire

English :

Le Concert de Printemps: when music unites its talents for an exceptional charity evening, organized by Rotary Laval Ambroise Paré and OHL.

