Concert de quatuor à cordes, Eglise Sainte-Catherine, Lille

Informations pratiques

Concert de quatuor à cordes Samedi 19 septembre, 16h00 Eglise Sainte-Catherine Nord

accès gratuit et sans réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, le Quatuor Umi prend place sous les voûtes séculaires de Sainte-Catherine, et fait résonner un patrimoine vivant.

Au programme, des pièces de Joseph Haydn, Félix Mendelssohn et Giovanni Sollima.

Concert proposé par l’association lilloise Chambre à part qui fête sa 20e saison.

Eglise Sainte-Catherine 14 Rue Sainte-Catherine, 59800 Lille Lille 59043 Vieux-Lille Nord Hauts-de-France 0320554592 http://paroissestpierre-lille.fr Constituée en paroisse dès 1288, l’église Sainte-Catherine, dépourvue de transept, est un beau vaisseau de pierre divisé en 3 nefs d’égale hauteur, se rattachant par là à la famille des hallekerques flamandes. Erigée en 1504, la puissante tour carrée abrite « Marie », la plus ancienne cloche de Lille qui donne le mi. En haut de cette tour, en 1795, Chappe installe son télégraphe optique. Sous la voûte lambrissée de sapin, boiseries, tableaux, sculptures valent mieux qu’un simple regard, de même que l’orgue datant de 1687 et que la chaire sculptée du XVIIIème siècle. Ce site est desservi par la station de métro Rihour.

Stations V’lille à proximité.

Possibilité de stationner à proximité.

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, le Quatuor Umi prend place sous les voûtes séculaires de Sainte-Catherine, et fait résonner un patrimoine vivant.

©Ugo Ponte