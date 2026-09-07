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Concert de Red Banjo au Lilliad Learning Center, Lilliad Learning center Innovation, Villeneuve-d’Ascq

samedi 19 septembre 2026 · Lilliad Learning center Innovation · Villeneuve-d'Ascq

Concert de Red Banjo au Lilliad Learning Center, Lilliad Learning center Innovation, Villeneuve-d’Ascq

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Lilliad Learning center Innovation
Adresse
Cité scientifique, Avenue Henri Poincaré 59655 Villeneuve d'Ascq
Ville
59655 Villeneuve-d'Ascq
Département
Nord
Tarif
Gratuit - Sur inscription

Concert de Red Banjo au Lilliad Learning Center Samedi 19 septembre, 15h30 Lilliad Learning center Innovation Nord

Gratuit – Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Samedi 19 septembre à 15h30, laissez vous envoûter par les chansons soyeuses du multi-instrumentiste Red Banjo.

Red Banjo, c’est le musicien multi-instrumentiste Jean Bernard Hoste dans son costume de crooner mélancolique, guitare en bois, piano droit et voix de velours. Il compose des chansons élégantes, sobres, des bedroom songs soyeuses et crépusculaires.

Horaire

Samedi 19 septembre à 15h30

Sur inscription

https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/jep-2026

Lilliad Learning center Innovation Cité scientifique, Avenue Henri Poincaré 59655 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59655 Nord Hauts-de-France https://pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=89bce782-e030-4b0c-8adf-dd08bd6b20a7 [{« type »: « link », « value »: « https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/jep-2026 »}] [{« link »: « https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/jep-2026 »}]
Samedi 19 septembre à 15h30, laissez vous envoûter par les chansons soyeuses du multi-instrumentiste Red Banjo.

Christophe Jean

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