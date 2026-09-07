Concert de Red Banjo au Lilliad Learning Center, Lilliad Learning center Innovation, Villeneuve-d’Ascq
samedi 19 septembre 2026 · Lilliad Learning center Innovation · Villeneuve-d'Ascq
Informations pratiques
Concert de Red Banjo au Lilliad Learning Center Samedi 19 septembre, 15h30 Lilliad Learning center Innovation Nord
Gratuit – Sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00
Samedi 19 septembre à 15h30, laissez vous envoûter par les chansons soyeuses du multi-instrumentiste Red Banjo.
Red Banjo, c’est le musicien multi-instrumentiste Jean Bernard Hoste dans son costume de crooner mélancolique, guitare en bois, piano droit et voix de velours. Il compose des chansons élégantes, sobres, des bedroom songs soyeuses et crépusculaires.
Horaire
Samedi 19 septembre à 15h30
Sur inscription
https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/jep-2026
Lilliad Learning center Innovation Cité scientifique, Avenue Henri Poincaré 59655 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59655 Nord Hauts-de-France https://pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=89bce782-e030-4b0c-8adf-dd08bd6b20a7 [{« type »: « link », « value »: « https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/jep-2026 »}] [{« link »: « https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/jep-2026 »}]
Samedi 19 septembre à 15h30, laissez vous envoûter par les chansons soyeuses du multi-instrumentiste Red Banjo.
Christophe Jean
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