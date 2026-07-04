Concert de rentrée à Vendôme Vendôme
vendredi 11 septembre 2026 · Vendôme
Informations pratiques
Vendôme
Concert de rentrée à Vendôme
Rue Geoffroy Martel Vendôme Loir-et-Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-09-11 20:00:00
fin : 2026-09-11
Date(s) :
2026-09-11
La ville de Vendôme vous offre un grand concert gratuit et ouvert à tous !
Concert de rentrée à Vendôme. La Ville de Vendôme vous donne rendez-vous pour son traditionnel concert de rentrée, un événement festif offert à tous ! Cette année, retrouvez sur scène Collectif Métissé et Ridsa pour une soirée placée sous le signe de la bonne humeur, du rythme et de la convivialité. Ouverture des portes à 18h et fermeture à 21h. Venez célébrer la rentrée en musique et partager un moment festif en famille ou entre amis ! Billetterie sur https://my.weezevent.com/concert-de-rentree-3 .
Rue Geoffroy Martel Vendôme 41100 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire
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L’événement Concert de rentrée à Vendôme Vendôme a été mis à jour le 2026-07-31 par ADT41
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