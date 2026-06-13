Concert de restitution de la Classe de Jazz Cruis en jazz Les treilles Cruis samedi 15 août 2026.

Cruis

Concert de restitution de la Classe de Jazz Cruis en jazz

Les treilles Cour du cloître Cruis Alpes-de-Haute-Provence

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 18:30:00

fin : 2026-08-15 19:30:00

Date(s) :

2026-08-15

Concert de restitution des participants au stage de jazz organisé pendant le festival Cruis en jazz en partenariat avec l’Ecole de Musique de Forcalquier-Lure ; Gratuit sur réservation obligatoire

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Les treilles Cour du cloître Cruis 04230 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 12 09 23 89 contact@cruisenjazz.fr

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English :

Recital by participants in the jazz workshop organized during the Cruis en Jazz festival in partnership with the Forcalquier-Lure School of Music; Free admission, but reservations are required

L’événement Concert de restitution de la Classe de Jazz Cruis en jazz Cruis a été mis à jour le 2026-06-13 par Office de tourisme communautaire Forcalquier Haute Provence