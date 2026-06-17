Tommy Roots Trio Cruis en jazz les treilles Cruis
Tommy Roots Trio Cruis en jazz les treilles Cruis vendredi 7 août 2026.
Cruis
Tommy Roots Trio Cruis en jazz
les treilles Cour du cloître Cruis Alpes-de-Haute-Provence
Tarif : 17 – 17 – 22 EUR
pass 3, 4, 5 concerts
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 21:00:00
fin : 2026-08-07 23:00:00
Date(s) :
2026-08-07
Tommy Roots Trio Thomas Racine, batterie s’entoure de Mathieu Meyer, piano et Michal Pastre, saxophone pour faire revivre le son et l’esprit des petites formations de la swing Erfa des années 30-40
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les treilles Cour du cloître Cruis 04230 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 12 09 23 89 contact@cruisenjazz.fr
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English :
The Tommy Roots Trio, featuring drummer Thomas Racine, is joined by Mathieu Meyer on piano and Michal Pastre on saxophone to bring back to life the sound and spirit of the small swing bands of the Erfa era from the 1930s and 1940s
L’événement Tommy Roots Trio Cruis en jazz Cruis a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de tourisme communautaire Forcalquier Haute Provence
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